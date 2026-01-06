上詮現增 擬發1萬張新股

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

上詮（3363）昨（5）日公告，現金增資案已通過主管機關申報，預計發行1萬張新股，將用於購置機器設備及充實營運資金，本次現增員工及原股東認股比率合計為90%，其餘10%流向公開市場，將以公開申購方式對外承銷。

上詮昨天股價收442.5元、跌11元。法人指出，以業界經驗，上市櫃公司現增訂價通常以現股八折計算，尚待主管機關核准與後續董事會核准，若以昨天收盤價八折計算，上詮這次現增1萬張新股可望籌資約35億元。

上詮在去年11月24日的法說會已透露辦理現增的計畫，藉此籌措購買CPO量產線機器設備，並充實營運資金，當時公司預期募資金額約25億元。惟上詮股價在法說會後一路走揚，迄今大漲近三成，使得本次實際募資金額可望比預期高，在充沛銀彈奧援下，法人看好上詮後續擴產更有餘裕。

上詮表示，2024年、2025年已分別投入3億元、7億元購置機台，今年因陸續有產品進入量產階段，預計將投入17.5億元在無塵室及CPO自動產線建置，作為客戶初步小量驗證使用，2027年、2028年將會配合客戶需求，再進一步評估產能擴充。

