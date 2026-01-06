系統電搭 AI 熱 去年12月單月營收攻頂

系統電（5309）搭上AI熱潮，營運衝鋒，昨（5）日公布去年12月營收3.16億元，創新高，月增9.7%，年增21.7%。

系統電表示，今年持續搶攻AI邊緣運算商機，而且供應美系雲端大廠的電池備援模組（BBU）新專案即將出貨，BBU第一條產線預計今年底滿載，有望成為未來重要成長動能。

系統電去年第4季營收8.72億元，季增7%，年增14%，主要來自IPC及能源產品貢獻；累計去年全年營收33.94 億元，年增9.13%，為歷年次高。

展望今年，系統電表示，AI運算從雲端擴展至邊緣，從數據處理延伸至電源控制管理，該公司已整合硬體產品、軟體運算與全自動產線三方面前置部署，因應AI需求強勁，2026年雲端服務供應商（CSP）年成長20%，公司透過自主研發Qualcomm邊緣運算IPC（工業強固電腦），建構AI鐵三角策略，從雲端算力到邊緣裝置研發，著重在Inference推論運算，後續訂單有望逐季放量，全方位布局AI生態系。

系統電表示，美國德州Plano新廠已於去年11月開幕，本季將段導入SMT自動化產線，可支援軟板及硬板組裝，未來將聚焦BBU與IPC產品線全球出貨，預計今年建置三條全自動產線，強化在地交付彈性、降低製造成本、快速出貨優勢。

另一方面，系統電去年推出搭載高通QCS8550與QCS6490晶片的AI BOX與SMARC模組，憑藉高效能邊緣推論能力與即時處理效能，全面提升在AI運算架構中的競爭門檻。

該公司並透過投資美國AI軟體運算資源，深化演算法整合，進一步鞏固系統電在AI資訊基礎建設中的中樞地位。