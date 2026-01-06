快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

系統電搭 AI 熱 去年12月單月營收攻頂

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
系統電董座李益仁。聯合報系資料照
系統電董座李益仁。聯合報系資料照

系統電（5309）搭上AI熱潮，營運衝鋒，昨（5）日公布去年12月營收3.16億元，創新高，月增9.7%，年增21.7%。

系統電表示，今年持續搶攻AI邊緣運算商機，而且供應美系雲端大廠的電池備援模組（BBU）新專案即將出貨，BBU第一條產線預計今年底滿載，有望成為未來重要成長動能。

系統電去年第4季營收8.72億元，季增7%，年增14%，主要來自IPC及能源產品貢獻；累計去年全年營收33.94 億元，年增9.13%，為歷年次高。

展望今年，系統電表示，AI運算從雲端擴展至邊緣，從數據處理延伸至電源控制管理，該公司已整合硬體產品、軟體運算與全自動產線三方面前置部署，因應AI需求強勁，2026年雲端服務供應商（CSP）年成長20%，公司透過自主研發Qualcomm邊緣運算IPC（工業強固電腦），建構AI鐵三角策略，從雲端算力到邊緣裝置研發，著重在Inference推論運算，後續訂單有望逐季放量，全方位布局AI生態系。

系統電表示，美國德州Plano新廠已於去年11月開幕，本季將段導入SMT自動化產線，可支援軟板及硬板組裝，未來將聚焦BBU與IPC產品線全球出貨，預計今年建置三條全自動產線，強化在地交付彈性、降低製造成本、快速出貨優勢。

另一方面，系統電去年推出搭載高通QCS8550與QCS6490晶片的AI BOX與SMARC模組，憑藉高效能邊緣推論能力與即時處理效能，全面提升在AI運算架構中的競爭門檻。

該公司並透過投資美國AI軟體運算資源，深化演算法整合，進一步鞏固系統電在AI資訊基礎建設中的中樞地位。

AI 雲端服務

延伸閱讀

系統電營收／2025年12月3.16億元 創單月新高

加百裕明年非3C營收占比拚過半 BBU無人機動能強

台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

AES擁題材 選逾三個月

相關新聞

安葆1月底掛牌 訂單看到2028年

電力系統整合商安葆 （7792）將於1月底掛牌上櫃，董事長陳志復昨（5）日表示，目前在手訂單近百億元，能見度已達2028...

系統電搭 AI 熱 去年12月單月營收攻頂

系統電（5309）搭上AI熱潮，營運衝鋒，昨（5）日公布去年12月營收3.16億元，創新高，月增9.7%，年增21.7%...

宏捷科去年12月營收月增0.7% 17月高點

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（5）日公告去年12月營收4.23億元，攀上17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%...

上詮現增 擬發1萬張新股

上詮（3363）昨（5）日公告，現金增資案已通過主管機關申報，預計發行1萬張新股，將用於購置機器設備及充實營運資金，本次...

竹陞2025年合併營收年增96% 衝刺智慧製造

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（5）日公告去年12月合併營收8,813萬元，月增3.5%，續創歷史新高，年...

大東電業績 兩個亮點

大東電（1623）昨（5）日公告，去年12月營收6.13億元，年增3.15%；第4季營收17.7億元，年增12.91％；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。