聯寶營收／2025年5.82億元、年增2.84％ 續創歷年同期新高水準

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

聯寶（6821）電子5日公布2025年12月合併營收達4,369萬元，較上月成長14.32％表現。累計2025年全年合併營收為5.82億元，較去年同期成長2.84％，續創歷年同期新高水準。

聯寶透過不斷深化磁性元件核心技術與研發能量，產品廣泛應用於LAN、無線基地台與PoE供電架構，加上歐洲電信市場景氣回升、各國加速推動網通升級計畫，有效帶動旗下PoE電源變壓器、LAN類變壓器出貨動能穩健成長，挹注旗下磁性元件業務銷售表現較前一年度同期成長13％，進一步推升2025年全年營收表現躍歷年同期新高之亮眼佳績。

聯寶指出，隨著Wi-Fi 8逐步成為下一代無線通訊標準，具備更高頻寬、更低延遲與更佳干擾管理能力，將廣泛應用於智慧家庭、企業網路與AIoT等多元連網場域，帶動高速傳輸與穩定供電需求同步提升，憑藉聯寶多年來深耕電源及通訊用磁性元件，整合磁性元件的高功率密度電源模組開發等領域，亦為多家網通設備大廠的重要合作夥伴，隨著新一代通訊規格加速推進，有助於公司在高階網通應用領域持續擴大市占與接單動能。

展望2026年第1季，聯寶持審慎樂觀看法，公司將持續深化磁性元件與無線充電業務的技術與市場布局。在磁性元件方面，積極拓展PoE電源變壓器及LAN類變壓器產品應用，並同步與客戶合作開發Wi‑Fi 7／8及Docsis 4.0等新一代網通技術規格所需的高頻磁性元件，以穩固全球網通市場的供應地位。

至於在無線充電業務方面，聯寶持續拓展非消費型應用領域，旗下無線充電模組已成功切入醫療手持設備、穿戴裝置及健身器材等市場，並同步鎖定亞太與歐洲市場進行業務拓展，皆為未來營運成長奠定堅實基礎。

