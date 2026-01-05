億而得將上櫃 今年挑戰雙位數百分比成長

嵌入式非揮發記憶體矽智財廠億而得-創（6423）預計將於1月22日掛牌上櫃，承銷價暫定為60元。該公司董事長暨總經理黃文謙5日表示，今年展望將會比去年好，並擁有四大成長動能，希望能回到以往的成長速度。法人依此估計，該公司今年營運表現應可朝成長雙位數百分比邁進。

億而得去年前11月合併營收為2.24億元，年增5％。該公司去年前三季的營收結構中，MTP的業績貢獻近六成，EEPROM則占16％，OTP+也占15％左右，FTP則占約一成。

對於今年的成長動能，黃文謙指出，億而得在MCU應用這塊，由於IP面積縮小且提速，估計成長性會大些。至於驅動IC方面，過往主要是利用於電子紙領域，但也逐漸擴散到驅動與觸控整合IC（TDDI）領域。另外還有電源管理IC應用，已多所布局，因此這三大領域大致呈現均衡發展。至於車用方面，已投入開發，雖然短期量還不大，但會與晶圓廠合作。

同時，雖然目前市場焦點大多放在AI應用，但黃文謙認為，MCU、驅動IC等應用仍在成長中，晶圓廠表現也回溫，估計今年相關應用的晶圓數量依然會提高。至於後續億而得如果想追求大幅成長，則一定要切入OTP領域，因此該公司先前也已增聘人力投入。

黃文謙提到，億而得持續進行縮小化與高速化策略，其中縮小化可以去爭取OTP既有市場。

法人認為，億而得具備關鍵的1T1C技術，使其MTP面積可以更小，是其一大競爭優勢，並擁有多樣化寫入次數產品，以及少量寫入次數的OTP+產品，隨著其累積IP使用數增加，權利金收入占整體營收比重可望逐年增加。