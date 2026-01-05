竹陞營收／12月0.88億元創史上新高 月增3.5%、年增102.5%
半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）5日公告去年12月合併營收為8,813萬元，較11月增加3.5%，已經連續19個月營收正成長，單月營收續創歷史新高，與前年12月的4,352萬元相較，增加達102.51%。累計2025年全年合併營收達8億0,564萬元，與前年全年度的4億0,959萬元相較增加96.7%，年度營收再創新紀錄。
竹陞科技表示，近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的AI智慧軟硬整合解決方案。隨著製程的複雜度越來越高與良率的挑戰越來越大，生產過程中（In Process）的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞產品掌握關鍵技術，能幫助客戶達成「智慧製造」的願景。
