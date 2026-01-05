大東電營收／2025年66億元創歷史新高！下一步擬隨半導體廠進軍美國

大東電（1623）5日公告，12月營收6.13億元，年增3.15%；第4季營收17.7億元，年增12.91％；2025年營收66.07億元，年增20.5%，單季、全年營收均創下歷史新高。

另，大東電配合上市前公開承銷，將於1月7日至9日起展開競拍作業，本次對外競價拍賣4,320張，競拍底價150.4元，最高投標張數555張，暫定承銷價188元，將於1月13日開標；1月12日至14日辦理公開申購，1月16日抽籤，預計1月22日掛牌。

大東電表示，受惠台電強韌電網計畫，且為國內僅有四家345kV特高壓台電認證合格供應商，具有相對優勢，目前在手訂單120億元，能見度達2028年。

除了台電電網外，大東電表示，半導體與AI產業持續擴張，大型AI資料中心的電力線纜市場需求明顯攀升，目前已有切入半導體園區161kV、345kV直供電網的實績；另外，國內半導體大廠赴美設廠，亦評估前進美國的機會，目前產品進行美國UL認證，若今年通過認證，將正式落地美國。

再生能源部分，大東電表示，台電「綠能分散供電」工程透過新建超高壓變電所，串接161kV輸電線路，匯集區域離岸風電與太陽光電量能，減輕既有主幹線輸送負擔，也同步帶動高壓電纜需求。

展望未來，大東電表示，已啟動陸域型高壓直流電纜（HVDC，500kV）系統開發計畫。HVDC被視為邁向2050淨零碳排的關鍵技術，相較傳統交流輸電具備損耗低、占地小、穩定度高等優勢，特別適合長距離輸電與大規模再生能源跨區輸送，公司以既有345kV XLPE技術為基礎，向更高壓等級延伸，提前卡位下一代電網骨幹商機。