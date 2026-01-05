互動營收／12月7.77億元、超過第3季總和 單月單季全年及創歷史新高

互動國際數位（6486）受惠專案時程集中第4季出貨認列，2025年12月營收7.77億元，月增148%，更超過第3季總和，創下歷史新高，也帶動第4季及2025年營收均創下歷史新高。

互動2025年12月營收7.77億元，月增148%，年增47.7%，創單月歷史新高，12月單月營收就超過第3季的5.93億元，第4季營收11.9億元，季增101%，年增35.4%，創歷史單季新高，累計2025年營收為26.86億元，年增6.1%，創歷史新高。

互動日前法說會指出，前10月營運衰退主因為部分國外設備交期延宕，部分專案時程遞延至第4季，預期單季營收將明顯成長，審慎樂觀看待2026年受惠衛星及AI專案持續成長，營運可望成長兩成。

近年互動加速從傳統通信工程服務商，轉型為融合電信、網通、資安、AI與GIS應用的多元系統整合服務領導者。劉美蘭表示，順應政府推動「網路韌性」與「防詐通訊」政策方向，以過去在通信施工與系統整合的深厚實力，結合AI資安與地理空間智慧技術，強化營運體質並拓展事業版圖。

互動認為，中長期透過多角化布局與技術深化，持續創造穩定獲利與成長動能，未來隨著網路韌性、全光網路、資訊安全、通信防詐、CATV及GeoAI應用等新技術發展，營運成長可期。

因應國家網路韌性政策，互動指出，布局微波及衛星通訊市場，協助電信業者建置離島與山區傳輸系統；面對國內防詐與打詐議題，則推出網路流量辨識、語音與簡訊防火牆等多元防禦方案，攜手電信業者共同打造安全可靠的通訊環境。

此外，在無線工程領域，互動指出，除持續承接電信基地台、大型場域及企業廠辦無線網路涵蓋專案外，更成功拓展至高鐵、捷運等重大軌道工程領域，同時強化數位媒體業務布局，受惠於AI技術導入及有線電視新建案推升，預期2026年市場潛力可觀。

互動強調，資安領域則結合人工智慧技術，開發動態零信任（Zero Trust）防禦系統，提供符合新世代企業IT與雲端安全標準的創新解決方案，並代理美國ESRI產品，推動GIS與AI整合應用，進一步延伸至地理空間人工智慧（GeoAI）、無人機智慧巡檢及大型基礎設施影像檢測等創新場景，打造新一代地理空間智慧決策平台。