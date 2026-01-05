大田營收／去年12月4.25億元 月減12.9%、年增61%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大田（8924）去年12月營收4.25億元，較去年同期2.65億元，成長61%，但較去年11月減少12.92%；全年合併營收46.32億元，與2024年合併營收46.37億相當。大田表示，近期業績暢旺，主要客戶產品熱銷追貨，2025年下半年是逐季走高趨勢，隨著主要客戶新品布局超乎預期，2026年有望再現旺季亮眼業績。

大田指出，2025年上半年因應中美貿易關稅影響，配合主要客戶的期待與需求，積極進行越南建廠，目前建廠很順利，越南承租的新廠已順利投產出貨；自建廠房已提前完成主體工程，目前各項布建工作進展順利。為因應客戶需求，預計可在今年第1季提前進行設備安裝與試產。

大田強調，搭配原有江西大田的生產產能，雙基地布局將有助於爭取更多訂單，提升調度彈性，進一步強化整體營運效率與服務品質；大田指出，目前無論是美系或日系的客戶開發案仍持續不斷地進行中，更在新客戶開拓經營上有不錯的亮眼進展。

大田表示，與主要客戶的關鍵合作案按期順利推進，展望未來，高爾夫產業整體持續看好，隨著打球人口增加、相關活動熱絡、需求穩定成長，市場前景仍十分樂觀。

