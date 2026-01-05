上詮現增1萬張 募資金額上看35億元

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

上詮（3363）5日公告，現金增資案已通過主管機關申報，現增股數為1萬張，用以購置機器設備及充實營運資金。法人推估，實際現增價格通常以現股八折計算，尚待主管機關核准與後續董事會核准，可望募集資金約近35億元，遠超日前法說會上預估的25億元。

上詮於2025年11月24日法說會上，便已宣布將會辦理現金增資，籌措資金來購買CPO量產線機器設備以及充實營運資金，預計募資金額將會在25億元左右。然而架不住市場看好CPO發展所帶來的強力買盤，自法說日當天的收盤價344元來計算，到5日股價已大漲近三成，因此法人預估募資金額將會遠超法說會上預估的數字，有望上看35億元，上詮未來擴充產能將會更有餘裕，相關設備廠則有望拿到更多訂單。

本次現增員工及原股東認股比例合起來高達90%，僅有10%流向公開市場，將會以公開申購的方式對外承銷。

法說會 增資

