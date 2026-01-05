系統電營收／2025年12月3.16億元 創單月新高

系統電（5309）公布去年12月營收達3.16億元，年增近21.72%、月增9.68%，創下單月新高。全年累計營收33.94億元，年增逾9.13%，為歷年次高。

系統電表示，今年持續搶攻AI邊緣運算商機，BBU新專案即將出貨，BBU第一條產線估今年底滿載，望成為帶動系統電未來三年在AI市場成長的核心動能。

目前CSP（雲端服務供應商）在2026年需求量市場估成長20%，系統電透過自主研發Qualcomm邊緣運算IPC（工業強固電腦），建構AI鐵三角策略，從雲端算力到邊緣裝置研發，著重在Inference推論運算，訂單逐季增長，全方位布局AI生態系。

系統電表示，去年推出搭載Qualcomm QCS8550與QCS6490晶片的AI BOX與SMARC模組，憑藉高效能邊緣推論能力與即時處理效能，全面提升在AI運算架構中的競爭門檻。此外，透過投資美國AI軟體運算資源，深化演算法整合，進一步鞏固系統電在AI資訊基礎建設中的中樞地位。

此外，系統電表示，美國德州廠已於去年11月啟用，首階段導入SMT自動化產線，可支援軟板及硬板組裝，未來將聚焦BBU與IPC產品線全球出貨，預計今年建置三條全自動產線，強化在地交付彈性、降低製造成本、快速出貨的優勢。