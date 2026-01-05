系統電去年12月營收3.16億元創新高 年增逾2成

快訊

中央社／ 台北5日電

系統電今天公布2025年12月營收新台幣3.16億元，年增21.72%，比11月成長9.68%，創歷史新高。

累計系統電2025年全年營收33.94 億元，年增9.13%，為歷年次高，僅次於2022年的34.04億元。

展望2026年，系統電今天表示，隨BBU（電池備援電力模組）新專案即將出貨，第1條BBU產線估計今年底滿載，可望成為未來3年成長的核心動能。

系統電表示，多角化部署AI商機，隨AI發展從雲端算力擴展至邊緣裝置，系統電透過自主研發Qualcomm邊緣運算IPC（工業電腦），運用在AI推論運算。

AI伺服器耗電量龐大，BBU逐漸成為標配，系統電成功打入CSP（雲端服務供應商）及伺服器大廠供應鏈，預計今年出貨放量，為2026年主要營運動能。

