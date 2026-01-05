大田營收／12月4.25億元 年增大幅成長61%

大田（8924）5日公布去年12月營收為4.25億元，較去年同期的2.65億元，大幅成長61%。2025年全年合併營收累計為46.32億元，與前年的46.37億元相當。

該公司指出，近期業績暢旺，主要客戶產品熱銷追貨，因此，2025年下半年是逐季走高趨勢，隨著主要客戶新品布局，超乎預期，2026年期能再現旺季亮眼業績！

大田2025年上半年因應中美貿易關稅影響，配合主要客戶的期待與需求，積極進行越南建廠，目前建廠很順利，越南承租的新廠已順利投產出貨，客戶大為讚許！

自建廠房已提前完成主體工程，目前各項布建工作進展順利。為因應客戶需求，預計可於2026年第1季提前進行設備安裝與試產。搭配原有江西大田的生產產能，雙基地布局將有助於爭取更多訂單，提升調度彈性，進一步強化整體營運效率與服務品質。

大田並指出，目前無論是美系或日系的客戶開發案仍持續不斷地進行中，更在新客戶開拓經營上有不錯的亮眼進展！與主要客戶的關鍵合作案亦按期順利推進，展望未來，高爾夫產業整體持續看好，隨著打球人口增加、相關活動熱絡、需求穩定成長，市場前景仍十分樂觀。

未來將持續強化與客戶的協同合作，提供更優質的性能模擬與高附加價值的客製化設計製造服務，並持續推出創新產品，以穩固雙基地，服務更多元客戶。大田公司的未來值得大家持續長期關注。歷年來，大田公司高殖利率的配息及獲利表現好，具有良好的長期投資價值，期盼股東持續給予支持與厚愛，讓大田擁有源源不絕的成長動能，穩健邁向下一個里程碑。