半導體設備廠弘塑（3131）受惠於大客戶擴充先進封裝產能，並持續追加訂單，業績暢旺且後勢頗被看好。外界預期，該公司去年整體業績有望挑戰首度突破60億元大關。該公司今日盤中股價衝上漲停。

弘塑累計去年前11月合併營收為55.07億元，年增53.7%，光是去年前三季業績，就已經突破全年營收歷史紀錄，待12月營運表現揭曉，是否帶動該公司去年業績衝破60億元。法人預期，弘塑去年營收、獲利表現有望挑戰新高，今年業績增幅上看二至三成，每季賺進超過一個股本應無虞。

展望後市，因CoWoS等先進封裝急單湧現，客戶對相關製程設備需求強勁，為因應大量訂單與預期後續需求，弘塑日前已砸下約10.66億元購置新竹市五福段土地。