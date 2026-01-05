快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

網龍新遊戲 搶春節商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商網龍（3083）近期加速營運節奏，旗下舊遊戲積極進行版本更新之餘，新遊戲《尋秦記》預計元月8日啟動不刪檔上線活動，並展開多場街頭玩家穿越活動，持續聚集玩家目光與參與度，為新品熱身。

網龍2025年因缺乏新品，營運動能乏力，去年前11月營收3.54億元，年減11.7%。今年因有新遊戲《尋秦記》即將推出，卡位農曆年遊戲旺季商機，法人看好，有助營運成長。

網龍自去年底開始推出多款產品改版更新，包括跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》開放新地圖「天空之城」、高人氣角色「弗雷德」，並於半周年慶與連鎖手搖飲品牌「茶之魔手」展開異業合作，於北中南門市舉辦快閃挑戰活動。

網龍旗下手遊《戀愛盒子M》也推出重大改版，加入全新互動系統「星流核心」，並擴增角色與劇情篇章；經典端遊《金庸群俠傳Online武林至尊》則帶來全新資料片「五嶽嵩山」，持續活化長青產品生命週期。

網龍 活動

網龍新遊戲 搶春節商機

