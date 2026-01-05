快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

55元 旅天下本月掛牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

雄獅集團旗下旅天下（6961）將於2026年1月下旬掛牌上櫃，董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，持續擴大全台門市明年有信心在加盟增加後，營收、獲利再衝高。

⭐2025總回顧

旅天下目前每股承銷價格暫定為55元。配合股票上櫃作業，辦理現金增資發行新股承銷案，並採取競價拍賣及公開申購方式進行。預計競價拍賣將自1月7日（本周三）起受理投標，1月9日截止，競價拍賣底價為每股46.61元，將依投標價格高者優先得標。

旅天下董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，公司持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵，未來持續打造一站式旅遊服務平台全面滿足需求 ，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。

旅天下今年前三季透過產品結構優化、加盟體系規模化及營運效率提升，成功帶動整體獲利表現持續成長，稅後純益達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高，每股盈餘（EPS）達4.06元。

董事長 旅遊

延伸閱讀

捷創上櫃 蜜月行情火

矽科宏晟上櫃首日漲68%

智原小金雞 雅特力明年1月上櫃

雅特力上櫃倒數 拚「MCU築底＋客製化＋邊緣AI」三箭齊發 1月下旬掛牌

相關新聞

原相、保勝 搶太空AI商機

特斯拉執行長馬斯克高喊太空AI運算時代將到來之際，國家太空中心（TASA）近期也正積極推動「光學酬載深耕計畫」，協助台廠...

三圓建設遭假扣押

上櫃建商三圓建設（4416）遭假扣押，對此三圓建設表示，銀行存款遭法院扣押，主因債權人新巨蛋管委會與債務人三圓建設股間有...

上櫃公司小叮嚀 上線

櫃買中心（Taipei Exchange）為服務櫃買家族，協助上櫃公司快速掌握各項規定，每年均會彙整重要新制與實務重點，...

櫃買家族 再添兩新兵

櫃買家族即將再添新兵。櫃買中心上周五（2日）審議通過華洋（6983）上櫃案，此外，本周有一家紅陽將登錄興櫃。

網龍新遊戲 搶春節商機

遊戲研發商網龍（3083）近期加速營運節奏，旗下舊遊戲積極進行版本更新之餘，新遊戲《尋秦記》預計元月8日啟動不刪檔上線活...

55元 旅天下本月掛牌

雄獅集團旗下旅天下（6961）將於2026年1月下旬掛牌上櫃，董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。