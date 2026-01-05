快訊

櫃買家族 再添兩新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族即將再添新兵。櫃買中心上周五（2日）審議通過華洋（6983）上櫃案，此外，本周有一家紅陽將登錄興櫃

華洋主要從事自動化視覺影像檢測設備及模組之設計開發、製造與銷售，董事長為邱見泰，推薦證券商係福邦證券及兆豐證券，申請時資本額1.59億元。

華洋2024年度營收為2.50億元，稅後淨利為6,180萬元，每股稅後純益（EPS）為3.88元。2025年前三季營收為2.44億元，稅後淨利為6,883萬元，EPS為4.32元，2025年前三季已經賺贏2024年全年。

興櫃方面，紅陽將於今（5）日登錄興櫃，成立於2000年，主要業務是從事代收代付之第三方支付業務，於2023年8月首波通過行政院數位發展部能量登錄合格之第三方支付服務機構，專注於金流服務與支付解決方案的科技公司，提供線上、線下及現金類全方位金融收付解決方案。

該公司業務涵蓋網路ATM、虛擬帳號、信用卡收付、分期付款、App刷卡、實體刷卡機、超商代收付、電子發票服務等多元金流領域；輔導推薦證券商為第一金、群益金鼎，以及台新綜合證券，興櫃認購價主辦33.8元、協辦35元。

興櫃 櫃買中心

