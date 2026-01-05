原相、保勝 搶太空AI商機

特斯拉執行長馬斯克高喊太空AI運算時代將到來之際，國家太空中心（TASA）近期也正積極推動「光學酬載深耕計畫」，協助台廠接軌國際光學酬載市場，IC設計大廠原相（3227）、光學廠保勝光學都是重點扶植廠商，業界看好，隨著太空AI商機逐步成真，原相、保勝光學也將成為第一波受惠台廠。

其中，原相已率先成為取得TASA技術授權的業者，將引領台灣產業邁向太空應用市場大商機。

據悉，由國科會責成TASA自2022年起推動五年期「光學酬載深耕計畫」，以提升國內光學遙測酬載研發能量為目標，強化加工、檢測、真空鍍膜、系統組裝校驗等技術層面，扶植業者跨足太空規格，帶動產業升級，建立我國太空自主產業鏈，也為台灣接軌國際太空供應鏈奠定基礎。

目前該計畫正積極扶植五家台廠，包括原相、保勝光學、裕群光電科技、捷揚航電與工研院機械所，堪稱「台灣太空隊」；其中，原相與TASA合作開發的「太空規TDI感測器」以及「立方衛星級光學遙測酬載模組」，兩項產品皆是由TASA主導並與原相合作研發，將成為首批TASA扶植產業投入國際太空市場的產品。

據了解，原相投入開發太空規影像感測相關技術與上述兩項產品多年，技術含量高，規劃應用於氣象、海洋等方面應用，所開發的產品正在驗證當中，有機會於今年內開始出貨。除了初步鎖定國內市場，未來也希望進一步開發國外市場。同時該公司也不排除可以將相關技術延伸導入到工業應用領域。

保勝光學投入立方衛星等級光機系統開發，推估今年首季將取得TASA技術授權。保勝光學也成功切入半導體檢測、航太遙測等高精度應用市場，在自動化檢測需求增長、半導體製程、航太國防應用、高精度光學元件市場上，展現強勁成長動能。

保勝光學指出，光學鏡頭升上太空，必須克服難以維修、嚴格尺寸限制、重量輕、耐震、耐極高溫與極低溫、防輻射、低膨脹係數、低變形量等各種嚴苛條件，因此在品質與技術的門檻都相當高。

法人表示，隨著低軌衛星、AI運算等產業均與太空有關，全球太空商機正蓬勃發展，而台灣也正在組建太空台灣隊，不僅有助於台廠練兵，同時有望藉此揮軍國際市場，搶攻更多太空商機。