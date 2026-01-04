精測去年營收大增三成
中華精測科技（6510）昨（3）日公布2025年12月及第4季營收小幅衰退，但2025年全年營收48.06億元，年增超過三成，寫歷史新高；精測看好，人工智慧（AI）驅動產業轉型與成長，需求持續擴大，預估2026年營收將締造新猷，公司將發行20億元無擔保可轉換公司債（CB），投入新產能建置。
⭐2025總回顧
精測去年12月合併營收3.91億元，月減2%、年減13.3%；第4季營收11.96億元，季減3.7%、年減7.2%；2025年合併營收年增33.3%。
精測表示，去年第4季營收年減，但全年表現優於預期，12月營收主力來自高效能運算（HPC）與應用處理器（AP），AI應用快速興起，相關需求強勁成長，精測亦布局AI應用，未來將發揮效益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言