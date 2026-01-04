精測去年營收大增三成

中華精測科技（6510）昨（3）日公布2025年12月及第4季營收小幅衰退，但2025年全年營收48.06億元，年增超過三成，寫歷史新高；精測看好，人工智慧（AI）驅動產業轉型與成長，需求持續擴大，預估2026年營收將締造新猷，公司將發行20億元無擔保可轉換公司債（CB），投入新產能建置。

精測去年12月合併營收3.91億元，月減2%、年減13.3%；第4季營收11.96億元，季減3.7%、年減7.2%；2025年合併營收年增33.3%。

精測表示，去年第4季營收年減，但全年表現優於預期，12月營收主力來自高效能運算（HPC）與應用處理器（AP），AI應用快速興起，相關需求強勁成長，精測亦布局AI應用，未來將發揮效益。