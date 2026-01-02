群聯執行長潘健成看好營運 再加碼自家股票

NAND存儲解決方案大廠群聯（8299）執行長潘健成看好自家營運，在去年12月再度透過其掌控的承鑠投資加碼40張自家股票，以12月的均價1,169元下去推算，40張約莫斥資4,676萬元，凸顯其對群聯前景充滿信心。

隨著AI推論需求爆發，各家雲端服務業者（CSP）對NAND需求大幅增加，造成NAND供需失衡，使得原廠產品報價一路狂飆，單月合約價漲幅超過五成，群聯長期與原廠保持緊密合作，除了可鞏固部分料源，也透過開發自家邊緣AI解決方案，強化AI布局，被外界看好將成為AI推論成長的受惠者。

法人看好，NAND產業供不應求時間將比市場預期更長久，群聯與六大原廠合作緊密，缺貨期間對客戶的議價能力更具優勢，推估群聯2026年營收有望年成長逾三成。

另外，法人點出，群聯在PCIe Gen5控制晶片、企業級SSD及嵌入式儲存等產品線持續推進，並同步布局次世代高速介面控制晶片，隨多項專案進入量產與驗證轉換期，訂單結構朝長線應用延伸，營運動能將維持穩定推進，在產品與產能配置調整下，2026年業績表現相當可期。