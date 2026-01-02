旅天下競拍 底價46.61元

旅天下（6961）預計1月下旬掛牌上櫃，每股承銷價格暫定為55元。配合股票上櫃作業，辦理現金增資發行新股承銷案，並採取競價拍賣及公開申購方式進行。預計競價拍賣將自1月7日起受理投標，1月9日截止，競價拍賣底價為每股46.61元，將依投標價格高者優先得標。

旅天下表示，上櫃後將持續深化供應鏈整合與通路合作機制，強化平台化經營模式，朝向同業共享的旅遊服務平台發展，期能促進產業資源整合，推動整體旅遊產業的長期成長與升級。旅天下目前全台門市約80家，預期今年挑戰突破百店規模，長期目標是讓全台300多個鄉鎮，都能就近設有體驗式門市。

受惠旅遊市場復甦，旅天下近年營運快速擴張，目前日本仍為最大市場，日韓商品占比約五成，歐洲、亞非占二成五，其餘為東南亞及自由行。為滿足加盟店對商品線的需求，公司今年已取得長榮航空與華航的機位資源，將自行組裝產品，不再僅依賴雄獅商品供應鏈。