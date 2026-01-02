德宏去年11月 EPS 0.03元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB上游玻纖布商德宏（5475）近年積極轉型，股價近期飆漲，因達公布注意交易資訊標準，德宏昨（2）日依照規定公告公司相關財務資訊，自結去年11月單月每股稅後純益0.03元，相較前一月、前三季出現轉虧為盈。

德宏先前公布2025年第3季單季轉盈，稅後純益73萬元，單季每股純益0.01元，2025年前三季稅後虧損3,277萬元，較去年同期虧損收斂，前三季每股淨損0.26元。德宏自結2025年10 月稅後虧損100萬元，單月每股淨損0.01 元，11月稅後賺400萬元，自結單月每股稅後純益0.03元。

