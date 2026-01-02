長聖去年第4季營收締新猷

再生醫療龍頭長聖（6712）昨（2）日公告2025年12月合併營收1.28億元，年增0.7%，連續第三個月站穩億元以上水準。2025年第4季合併營收達3.64億元，創下公司單季營收新高；2025年全年合併營收達10.27億元，年增9.3%，整體營運規模已正式邁入全新量級。

展望2026年，長聖以全年營運成長25%為目標，將透過臨床進度推進、產品線擴展與國際合作同步發力，推動營運規模再升級。

長聖表示，《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》已於今年1月1日正式施行，台灣再生醫療產業進入法制完備、發展加速的新階段。公司目前布局的CAR001、UMSC01 與外泌體藥物平台，皆屬法規所定義之「危及生命或嚴重失能疾病」適應症範疇，未來在完成第二期臨床並具備安全性與初步療效後，將可依法申請五年期暫時性藥證，有助於加速臨床成果轉化與實際應用。

在各項新藥臨床進展方面，CAR001（異體非病毒 mRNA 編輯雙靶點 CAR.BiTE-γδT 細胞治療）臨床試驗持續推進，膠質母細胞瘤（GBM）腫瘤縮小近八成、微衛星穩定型（MSS）實體腫瘤出現縮小趨勢，CAR001臨床I/IIa 試驗持續推進。GBM患者中，已觀察到腫瘤縮小近八成的顯著臨床反應，且整體安全性良好。

長聖表示，CAR001預計於今年啟動臨床IIa試驗，加速跨國臨床布局，擴大在實體腫瘤領域的臨床驗證。

除了CAR001外，長聖表示，UMSC01臍帶間質幹細胞產品已於多發性硬化症（MS）與急性心肌梗塞（AMI）兩項適應症持續進行臨床IIa臨床試驗，臨床布局穩健推進。外泌體平台則持續朝神經退化性疾病等高未滿足醫療需求適應症推進，為公司中長期產品線奠定發展基礎。