胡連帶勁 去年第4季營收估創高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

英國BBC報導指出，中國大陸車廠比亞迪在2025年首次超越特斯拉，登頂全球純電動汽車（EV）年度銷量冠軍。比亞迪公布2025年共計交付225.67萬輛純電汽車，年增27.8%。法人預估，比亞迪供應商胡連（6279）可望受惠，2025年第4季營收可望創單季新高。

⭐2025總回顧

Visible Alpha調查的分析預測，特斯拉預計2025年交付量達到165萬輛，年減7.8%，連續第二年下滑。BBC指出，特斯拉在2025年遭遇嚴峻挑戰，除市場環境外，還包括執行長馬斯克擔任美國政府效率部負責人，讓消費者產生抵制情緒。

特斯拉還面臨新產品市場反應平平，實惠車型推出緩慢等批評。儘管特斯拉於2025年第3季在美國推出了兩款暢銷車型的低價版本，以提振銷量，但仍難以抵擋來自中國大陸競爭對手日益激烈的攻勢。

胡連受中國大陸汽車銷售量帶動，2025年11月營收10.39億元，創單月新高，首度站上10億元大關，月增4.8%，年增9.1%。2025年前11個月營收88.51億元，年增12.5%。法人預估，2025年10月與11月營收連續創高之下，可望帶動2025年第4季營收創單季新高。

展望2026年，法人預估，2026年業績有機會維持兩位數成長，除了來自大陸車廠的滲透率提升，2026年來自非中國大陸車廠的業績表現，將優於大陸車廠。

