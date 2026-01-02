興櫃一周回顧／崇舜狂飆87% 搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲2.4%，上漲家數略多於下跌家數，其中化工股崇舜（7763）以超過八成周漲幅成為興櫃漲幅王。

⭐2025總回顧

本周漲幅超過一成檔數較前一周增加至38檔，其中前十強介於26.4%至87.06%間，以產業分布觀察，資金轉向湧入科技股，一共入列八檔，另外兩檔分別為化學工業和數位雲端。依序為化工股崇舜87.06%、矽智財股芯測70.6%、顯示器驅動IC商聯合聚晶55.8%、射頻測試股鐳洋科技37.2%、AOI檢測模組及設備股華洋精機35.02%、數位系統整合服務商北祥科服31.2%、光學股政美應用29.1%、IC設計股擷發科28.7%、光通訊跳接線商連訊26.8%、電源管理IC股登豐26.4%。

延伸閱讀

光通訊族群 商機爆發

紅陽1月5日登興櫃

紅陽科技1月5日登興櫃 進軍生鮮供應鏈轉向成長新賽道

興櫃一周回顧／敘豐漲逾31% 稱冠

相關新聞

胡連帶勁 去年第4季營收估創高

英國BBC報導指出，中國大陸車廠比亞迪在2025年首次超越特斯拉，登頂全球純電動汽車（EV）年度銷量冠軍。比亞迪公布20...

興櫃一周回顧／崇舜狂飆87% 搶鏡

觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲2.4%，上漲家數略多於下跌家數，其中化工股崇舜（7763...

長聖去年第4季營收締新猷

再生醫療龍頭長聖（6712）昨（2）日公告2025年12月合併營收1.28億元，年增0.7%，連續第三個月站穩億元以上水...

德宏去年11月 EPS 0.03元

PCB上游玻纖布商德宏（5475）近年積極轉型，股價近期飆漲，因達公布注意交易資訊標準，德宏昨（2）日依照規定公告公司相...

旅天下競拍 底價46.61元

旅天下（6961）預計1月下旬掛牌上櫃，每股承銷價格暫定為55元。配合股票上櫃作業，辦理現金增資發行新股承銷案，並採取競...

信驊上月業績創高 訂單能見度看到明年Q2

股王信驊受惠於AI伺服器與一般伺服器持續升溫，昨（5）日公告今年11月營運成果，單月營收8.4億元，月增15%、年增23...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。