興櫃一周回顧／崇舜狂飆87% 搶鏡

觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲2.4%，上漲家數略多於下跌家數，其中化工股崇舜（7763）以超過八成周漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周增加至38檔，其中前十強介於26.4%至87.06%間，以產業分布觀察，資金轉向湧入科技股，一共入列八檔，另外兩檔分別為化學工業和數位雲端。依序為化工股崇舜87.06%、矽智財股芯測70.6%、顯示器驅動IC商聯合聚晶55.8%、射頻測試股鐳洋科技37.2%、AOI檢測模組及設備股華洋精機35.02%、數位系統整合服務商北祥科服31.2%、光學股政美應用29.1%、IC設計股擷發科28.7%、光通訊跳接線商連訊26.8%、電源管理IC股登豐26.4%。