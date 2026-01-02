長聖營收／12月1.28億元創高 再生醫療法上路、今年目標成長25%

再生醫療龍頭長聖（6712）2日公告2025 年 12 月合併營收1.28 億元，年增0.7%，連續第三個月站穩億元以上水準，顯示公司營運已明顯升級。2025年第4季合併營收合達新台幣 3.64 億元，創下公司單季營收新里程碑；2025年全年合併營收達10.27億元，年增9.3%，反映整體營運規模已正式邁入全新量級。

長聖表示，《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》已於 今年 1 月 1 日正式施行，台灣再生醫療產業進入法制完備、發展加速的新階段。公司目前布局的CAR001、UMSC01 與外泌體藥物平台，皆屬法規所定義之「危及生命或嚴重失能疾病」適應症範疇，未來在完成第二期臨床並具備安全性與初步療效後，將可依法申請五年期暫時性藥證，有助於加速臨床成果轉化與實際應用。

在營運面，長聖指出，隨著細胞治療與細胞儲存相關服務量能持續擴大，加上新法上路帶動市場需求與臨床動能，公司已正式啟動再生醫療關鍵布局。展望 2026 年，長聖以全年營運成長25% 為目標，將透過臨床進度推進、產品線擴展與國際合作同步發力，推動營運規模再升級。

在各項新藥的臨床進展方面，CAR001（異體非病毒 mRNA 編輯雙靶點 CAR.BiTE-γδT 細胞治療）臨床試驗持續推進，膠質母細胞瘤（GBM）腫瘤縮小近八成、微衛星穩定型（MSS）實體腫瘤出現縮小趨勢，CAR001臨床 I/IIa 試驗持續推進。GBM患者中，已觀察到腫瘤縮小近八成的顯著臨床反應，且整體安全性良好。

長聖指出，GBM 為目前臨床上最具治療挑戰性的惡性腦瘤之一，即使在現行標準治療下，多數患者僅能達到疾病穩定，能在短時間內觀察到如此幅度腫瘤縮小者相當罕見。該結果顯示 CAR001 在實體腫瘤，特別是中樞神經系統腫瘤領域，具備突破既有治療限制的潛在價值。

除 GBM 外，CAR001 在MSS實體腫瘤患者中，亦觀察到腫瘤體積出現縮小趨勢。長聖指出，MSS 型腫瘤對現行免疫檢查點抑制劑反應有限，長期被視為「免疫治療冷腫瘤」。CAR001 透過 γδT 細胞結合 BiTE 雙靶點機制，有助於突破腫瘤免疫逃脫屏障，初步臨床觀察顯示其在 MSS 病患中具潛在臨床活性，為後續擴大臨床試驗與適應症布局奠定基礎。

長聖表示，CAR001 預計於 2026 年啟動臨床IIa 試驗，加速跨國臨床布局，擴大在實體腫瘤領域的臨床驗證。

UMSC01與外泌體平台穩健推進三大技術主軸同步布局，除 CAR001 外，UMSC01 臍帶間質幹細胞產品已於多發性硬化症（MS）與急性心肌梗塞（AMI）兩項適應症持續進行臨床IIa 臨床試驗，臨床布局穩健推進。外泌體平台則持續朝神經退化性疾病等高未滿足醫療需求適應症推進，為公司中長期產品線奠定發展基礎。

長聖強調，在股東回饋方面，公司一向秉持「與股東共享成果」的經營理念，維持穩定的配股配息政策。未來將在兼顧營運成長、研發投入與財務穩健的前提下，持續以現金股利與股票股利等方式回饋股東，分享公司長期成長成果。