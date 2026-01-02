快訊

德宏自結去年11月單月每股賺0.03元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
德宏董事長劉暉麟。記者尹慧中／攝影
PCB上游玻纖布商德宏（5475）近年積極轉型，去年度股價已先噴出，近期續漲，德宏今日公告公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解，自結去年11月單月每股賺0.03元。

德宏先前已公布2025年第3季單季轉盈，稅後純益 73 萬元，單季每股純益 0.01 元，2025 年前三季稅後虧損 3,277 萬元，較去年同期虧損收斂，前三季每股虧損 0.26 元。

至於德宏自結 2025 年 10 月稅後虧損 100 萬元，單月每股虧損 0.01 元。11 月稅後賺 400 萬元。

