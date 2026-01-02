威剛去年11月獲利年增逾15倍 每股賺4.05元
人工智慧（AI）晶片需求強勁帶動記憶體族群飆漲，模組廠威剛因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，今天下午公告2025年11月自結歸屬母公司業主獲利新台幣12.81億元，較2024年同期0.77億元大增1563.64%，單月每股純益4.05元。
⭐2025總回顧
根據統計，威剛去年11月單月獲利，就達到去年第3季獲利17.6億元的72.7%，威剛去年第3季每股純益5.57元。
威剛去年11月自結合併營收55.98億元，年增60.23%，是歷年同期次高水準，創19年來單月營收新高。
威剛之前說明，全球大型雲端服務供應商（CSP）對記憶體需求龐大，造成上游記憶體供應商產能排擠與供給受限，去年11月動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價揚升，加上客戶訂單依然強勁，成為威剛營運成長主要動能。
威剛2026年第一個交易日走勢持穩，今天終場股價收280.5元，漲0.36%。
