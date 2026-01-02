快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

威剛去年11月獲利年增逾15倍 每股賺4.05元

中央社／ 台北2日電

人工智慧（AI）晶片需求強勁帶動記憶體族群飆漲，模組廠威剛因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，今天下午公告2025年11月自結歸屬母公司業主獲利新台幣12.81億元，較2024年同期0.77億元大增1563.64%，單月每股純益4.05元。

⭐2025總回顧

根據統計，威剛去年11月單月獲利，就達到去年第3季獲利17.6億元的72.7%，威剛去年第3季每股純益5.57元。

威剛去年11月自結合併營收55.98億元，年增60.23%，是歷年同期次高水準，創19年來單月營收新高。

威剛之前說明，全球大型雲端服務供應商（CSP）對記憶體需求龐大，造成上游記憶體供應商產能排擠與供給受限，去年11月動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價揚升，加上客戶訂單依然強勁，成為威剛營運成長主要動能。

威剛2026年第一個交易日走勢持穩，今天終場股價收280.5元，漲0.36%。

威剛 快閃記憶體

延伸閱讀

任天堂Switch 2 賣愈多賺愈少

年度績效十強 漲逾五成

愛普新品搭上AI推理熱潮

全民權證／威剛 選逾五個月

相關新聞

神數將轉上市 辦理現增

神達集團旗下小金雞神達數位（7821）即將由興櫃轉上市，神數董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案，暫定發行價格...

億而得本月上櫃 今年業績動能強

非揮發性記憶體矽智財廠億而得（6423）規劃今年1月下旬掛牌上櫃，公司估計去年業績小增個位數百分比；法人認為，2026年...

擷發科結盟艾訊 進擊邊緣AI商機

ASIC設計服務與AI軟體解決方案商擷發科（7796）攜手工業電腦廠艾訊，雙方簽署合作備忘錄，將整合擷發科的跨平台邊緣A...

昶瑞無人機營收占比喊衝

昶瑞機電（7642）布局智慧自動化邁入新里程碑，總經理楊偉成表示，上月成立100%持股子公司昶制科技，切入協作型工業手臂...

騰雲三引擎熱轉 獲利衝

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）看好海內外業務增加，今年代理型AI工作流程、AIoT as a Service新商模...

世界 打造人才發展體系

世界先進（5347）推進海外新加坡12吋廠布局，也加速全方位人才發展，打造領導梯隊與知識傳承。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。