世界 打造人才發展體系

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

世界先進（5347）推進海外新加坡12吋廠布局，也加速全方位人才發展，打造領導梯隊與知識傳承。

⭐2025總回顧

世界更新ESG電子報，提及人才是企業最重要的資產，也是永續競爭力的關鍵。該公司依據願景、策略目標，並結合組織需求，打造完整的人才發展體系，為同仁量身規劃學習與職涯成長路徑。2025年共舉辦五梯次新進工程師訓練，累積培育400位新進工程師。

世界自2022年起啟動人才發展專案，發展專案兼顧通才與專才養成，拓展員工視野並快速提升領導力，確保未來成長具備充足且優質的人才資源。

以新人訓練中心（TDT）為例，專注新進工程師的職場適應與專業養成，課程涵蓋基礎與進階知識、元件實務操作與部門實習，並強調核心能力養成與團隊融入，建立高效溝通與持續成長的職場氛圍。2023年成立至今已培育逾百位專業講師，課程滿意度高達4.8分（滿分5分），顯示培訓品質深受肯定。

世界並推動「管理梯隊儲備發展專案」（VMDP）以「打造領導梯隊」與「落實知識傳承」為雙軸，課程涵蓋新任、中階至高階主管，內容橫跨領導管理、研發創新、財務管理與商業營銷，聚焦六大核心職能，包括領導力、判斷力、創新力、團隊協作、人才培育與跨領域知識整合。

工程師 職場

