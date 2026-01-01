昶瑞無人機營收占比喊衝

昶瑞機電（7642）布局智慧自動化邁入新里程碑，總經理楊偉成表示，上月成立100%持股子公司昶制科技，切入協作型工業手臂系統整合（SI）市場。受惠於美國客戶簽訂MOU保證量，目前吊扇在手訂單已逾六成，加上無人機動力模組可望爭取國內標案，法人估，今年營收占比有望挑戰10%以上。

楊偉成指出，昶瑞透過昶制科技取得「德制國際」核心專利、技術，實現母公司「策略性整合」機器人手臂智慧製造，首波已在龍井本廠實證自動化疊棧、拆棧系統，未來將瞄準產業數位轉型需求。

昶瑞營運重點

他表示，其核心優勢在於獨立開發的「RAE系統」。該系統採PC-based架構，能整合ABB、FANUC、YASKAWA及UR等主流品牌手臂，透過圖形化介面與AI優化，讓作業人員無需撰寫程式即可操作，解決產業OT端人才缺口。

此外，位於龍井的第二工廠今年第1季啟用後，將作為昶制科技建置智慧產線的基地，未來更計畫將此自動化模式複製至海外。

核心獲利來源的吊扇業務方面，昶瑞外銷市場穩固。

楊偉成透露，已與美國品牌客戶簽訂MOU，針對高磁效馬達吊扇產品達成今年度保證量，占往年量體六成以上。

針對市場關切的無人機布局，昶瑞專攻中大型動力模組，主力1510規格馬達單顆推力可達90公斤。楊偉成強調，公司正推動碳纖維槳葉在地化生產，並研發熱塑型碳纖材質以突破熱固型碳纖產能瓶頸，實現大量生產。

目前無人機產品已在日、印、歐、美小量出貨，若今年國內軍備局標案與海外農噴運輸機案進展順利，無人機營收占比將由目前的不到1%大幅躍升。

展望2026年，昶瑞指出，吊扇銷量隨市場回溫逐步回穩，將參加今年1月舉辦的美國達拉斯照明展，展出20款新SKU商品，推出的產品抗鹽分與防水等級同步升級。無人機動力模組則轉型系統整合方案提供者，開發90公斤以上大型模組並爭取Green UAS與CMMC認證 ，積極搶占美、日、印及中東市場 。