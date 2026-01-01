騰雲三引擎熱轉 獲利衝

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）看好海內外業務增加，今年代理型AI工作流程、AIoT as a Service新商模，以及保險業務等新三大事業布局帶動營收，法人看好營收擴大與AI導入提升營運效率，獲利增速有望超過營收成長。

騰雲2025年累計前11月集團合併營收7.11億元，年增 19%，已超越2024年全年營收6.88億元。集團前三季營業利益1.24億元，年增106%；歸屬母公司淨利1.02億元，年增67%，每股純益4.38元。去年營收與獲利可望挑戰新高。

騰雲董事長梁基文日前在法說會上宣布，加速擴大三大新事業，包括騰雲以過去顧問經驗及AI軟硬體整合的技術推出代理型AI工作流程，結合騰雲客、商、金流、AIoT解決方案加速企業營運決策流程。

其次為AIoT（人工智慧物聯網）as a Service新商模，主要以AIoT軟硬體整合技術滲透商業場域，包括零售場域、飯店、商辦大樓、工廠等應用場域，此解決方案已導入泰國曼谷的五星級飯店，並與多家業者規劃導入時程。

去年底騰雲宣布跨足數位保險領域，將與保險業者成立數位保險平台。騰雲將以數據分析能力與科技提供創新的保險定價模式及保險產品，看好每年超過8,000億元新契約年保費市場帶來的成長動能。

