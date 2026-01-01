擷發科結盟艾訊 進擊邊緣AI商機

ASIC設計服務與AI軟體解決方案商擷發科（7796）攜手工業電腦廠艾訊，雙方簽署合作備忘錄，將整合擷發科的跨平台邊緣AI軟體平台解決方案XEdgAI，以及艾訊AIM101工業級邊緣運算系統，搶攻邊緣AI相關商機。

雙方並預告，將於今年美國消費性電子展（CES 2026）展示聯合開發成果，為系統整合商客戶提供更具彈性且快速導入的邊緣AI解決方案。

擷發科指出，邊緣AI應用擴展至工業、交通與智慧場域，系統整合商面臨硬體架構多元、AI加速器規格不一的碎片化挑戰。

雙方此次合作透過導入XEdgAI平台，艾訊AIM101系統將具備加速器感知能力，使開發者不必因應不同AI加速器重寫底層程式碼，即可透過統一的API與管理機制，完成跨平台AI模型部署與系統管理。

擷發科，預期在ASIC專案，加上AI軟體相關POC案進入商業化的雙引擎帶動下，今年下半年將展現明顯營運動能。

擷發科NFC IC專案規畫會在今年量產，日前已完成晶片測試與驗證程序，是專為工業環境與特殊應用場景所打造，希望在複雜環境下仍維持高穩定通訊。

除此之外，擷發科在AI軟體平台方面，原先預期今年才會有營收貢獻，但已提早於去年下半陸續有相關收入認列，今年應可逐漸放量。