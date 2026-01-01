億而得本月上櫃 今年業績動能強

非揮發性記憶體矽智財廠億而得（6423）規劃今年1月下旬掛牌上櫃，公司估計去年業績小增個位數百分比；法人認為，2026年營運表現將持續成長。

億而得是記憶體IP廠商，開發多製程相容、可重複／單次寫入的eNVM IP，去年前11月合併營收為2.24億元，年增5％。

在億而得去年前三季營收結構中，多次可程式（MTP）的業績貢獻近六成，EEPROM占16％，支援少次寫入的OTP+占15％。從應用面來看，IP前幾大應用包括微控制器、電源管理IC、驅動IC等。

億而得去年前三季營收中，SIP開發與使用費收入約貢獻77％，量產權利金約占23％。

法人估計，今年營運應可保持成長態勢，包括量產權利金、SIP開發費與使用費收入都有機會增加。

展望今年，億而得在新技術布局方面，已完成第二代反熔絲（Anti-Fuse）IP驗證，並著手設計第三代反熔絲IP，持續縮小面積。

另外，新研發的熔絲（Fuse）元件，已完成專利申請，並進入IP設計，預估今年上半年在55／40／28奈米製程進行投片，下半年進入驗證，主要應用範圍包含手機面板驅動IC、感測器，HPC等，並可使用於先進邏輯製程節點。

億而得28奈米MTP預計今年完成技術驗證，規畫明年進入導入階段，2028年開放客戶使用，首波導入市場估計為安全相關應用領域。