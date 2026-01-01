快訊

松瑞藥拓市 成長添動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上櫃生技股松瑞藥（4167）核心抗生素產品「厄他培南」自去在中國大陸獲得藥證後，經過一段時間的準備已在去年底前開始出貨，公司預期將帶動今年第1季的業績成長，未來成為美國、台灣之後新成長動能。

⭐2025總回顧

松瑞藥去年前三季毛利率37%，較2024年增加了九個百分點，主因產品優化與品項的策略策略調整。公司最具競爭力的厄他培南，目前除了原廠之外，其市占率已穩居美國第一，法人推估的市占率已有25-30%水準。另該品項次大的中國市場，自去年起第4季在中國大陸各省進行上市前準備工作。

松瑞藥「厄他培南注射劑」是在去年第2季獲得大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市，為通過大陸仿製藥質量和療效一致性評價的產品，這項產品透過與華潤集團子公司「華潤九新」的合作，正式拓展中國市場商業化銷售厄他培南製劑。

松瑞藥表示，公司第三條產線目前已規劃上線，目標今年能得得台灣食藥署（TFDA）的查廠，未來也會爭取美國FDA查廠。松瑞藥近期發展亮眼，憑藉多年來深耕研發與製造，整合上下游資源，自製原料藥與製劑，過去成功將美洛培南產品打入美國、歐洲等地市場。

美國

