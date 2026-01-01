神數將轉上市 辦理現增

神達集團旗下小金雞神達數位（7821）即將由興櫃轉上市，神數董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案，暫定發行價格為每股45元，預計募集總金額為5.63億元。神數預估，未來三年公司營收年複合成長率（CAGR）可達雙位數，營收挑戰百億元規模。

神數2025年累計前11個月營收74.38億元，年增18.2%；2025年前三季毛利率24.21%，年減2.81個百分點；營益率3.28%，年增0.76個百分點；稅後純益1.97億元，年增42.75%，每股純益1.76元。

神數產品線多元廣泛，涵蓋車電、智慧物聯及智慧車載資通訊產品等業務，旗下行車記錄器品牌「Mio」在台灣市場享有高知名度，銷售量逾1,000萬台，在全球市場居領先地位，並成功打入國際汽車品牌供應鏈。

AIoT方面，神數先前指出，受惠零售市場POS換機潮，公司目前已取得多家國際大廠專案訂單，主銷美國及日本，預計2025、2026年放量出貨，可望持續挹注公司未來幾年業績大幅增長。

神數指出，車載視訊管理解決方案在車隊管理和道路安全領域應用正迅速增長，公司對全球車隊管理市場成長動能前景看好，已掌握相關客戶。

整體來看，在AIoT以及車載資訊系統業務帶動下，預估未來三年公司營收年複合成長率可達雙位數，營收挑戰百億元規模。