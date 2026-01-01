擁股王寶座！信驊去年封關日收在7,260元 外資看好今年業績成長性強勁

股王、伺服器遠端管理晶片廠信驊（5274）在2025年時，可以說是一路霸屏股王寶座到年底，還一舉於11月13日以6,335元超越前股王大立光曾經造就的6,075元新天險，以12月30日以7,715元改寫台股高價新指標，去年封關日收在7,260元。外資看好，今年信驊的業績成長性將持續強勁。

看待2026年，外資正向看待信驊營運可望迎來新一波強勁成長，動能包括既有客戶因伺服器平台升級，從AST2600大幅轉向AST2700系列，帶動BMC市占率提升；AST2700與AST2750預計自今年第2季起放量，其AST2750因支援雙節點架構更受青睞，ASP較AST2700高。

另外就是小型BMC新案以及I/O expander、PFR等新產品線，將隨新伺服器平台廣泛導入而開始放量，外資推估信驊今年營收成績單、年增率有望上看二至三成的優異水準。