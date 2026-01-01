創泓科技多方布局 法人點讚

創泓科技近日走勢十分強勢，股價有望挑戰歷史新高，法人指出，創泓科技已成功轉型成整合型解決方案供應商，以資安、AI、無人載具等三大領域，構築出「資安鐵三角」的核心發展主軸。在新產品的帶動下，2025第4季營收有機會再創新高。

法人表示，隨著AI應用持續深化，創泓科技多年來的布局將逐步顯現成效，除了公司自己投入研發的AI產品外，地端AI導入加速將會帶動資安產品的需求成長，畢竟在使用AI的過程中，更容易產生資料外洩的風險，再加上法規也開始提高對企業資安的要求，將同步推升資安需求。此外當AI成為駭客用來入侵的工具時，企業的資訊安全系統更加需要完善，因此隨著AI逐漸普及，資安的需求將會大幅提升。

除資安、AI應用外，公司積極發展的第三隻腳—無人機領域也將在2026年逐漸發酵。公司耕耘資安領域多年，熟悉各種系統攻防的知識，因此獲以色列無人機反制系統開發商 Sentrycs青睞，成功拿下其獨家代理權。 法人表示，隨著無人機反制系統的採購計畫順利進行，創泓科技的營收及獲利都將有很大的上修空間。