上櫃再生醫療公司三顧（3224）昨（31）日宣布，董事會30日決議辦理私募普通股，總募集金額約3.65億元，由大股東、大同前副董吳振隆與三顧副董事長陳宗基參與認購。

三顧表示，本次私募主要為因應未來營運與產業發展資金需求，強化財務結構，並布局再生醫療法制上路後的成長機會。

三顧指出，政府推動《再生醫療法》與《再生醫療製劑管理條例》雙法上路，標誌產業正式邁入制度化與規模化發展階段。衛福部長石崇良亦多次公開強調，再生醫療產業發展應「不該讓劣幣驅逐良幣」，顯示主管機關對合規、長期投入業者的重視。

此次私募由吳振隆及陳宗基參與，三顧表示，核心股東在此關鍵時點加碼投入，展現對公司財務體質、治理方向及再生醫療產業前景的信心。

其中，吳振隆持續加碼生技產業投資，長期看好政策環境明朗後，產業可望迎來穩健成長。

三顧強調，私募資金將用於充實營運資金及支應未來發展需求，有助改善財務結構、降低經營風險，並支撐公司在再生醫療相關領域的長期布局。