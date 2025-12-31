聽新聞
大江新保健品第3季賣向泰國
保健品大廠大江（8436）近日召開法說會，公司表示，受到醫藥領域突破啟發，大江生醫發展天然GLP-1補充劑也將有效打進國際體重管理市場，並將在2026年第3季透過全球性大型客戶在泰國市場首發上市。
在穩健資金結構支撐下，公司期待於2026年及2028年迎來兩波成長高峰。
大江生醫指出，2025年前11月北美市場營收占比已提升至31%，較2025年同期增加5個百分點，主要受惠美國保健食品市場規模擴大，以及消費者對高吸收率劑型。公司透過液態營養、脂質體技術與功能性配方切入高附加價值通路，帶動北美營收快速成長。
亞太市場同樣維持穩健擴張，營收占比由24%提升至29%。大江生醫表示，亞太地區人口基數龐大、健康意識快速提升，加上在地化生產與「城市工廠」策略逐步發酵，有效縮短供應鏈並提升交付效率，推升區域客戶拉貨動能。
相較之下，中國市場營收占比由35%下滑至23%，主要受產業競爭加劇與消費環境調整影響，短期成長動能趨緩。
