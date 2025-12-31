雲象科技申請創新板上市 證交所通過

臺灣證券交易所於12月31日召開第874次「有價證券上市審議委員會」，審議雲象科技（7803）初次申請創新板股票上市案，審議結果為通過，惟本案尚須提報證交所董事會進一步核議。

雲象科技申請上市資本額為新台幣8億8,858萬9千元，依申請資料估算市值約為新台幣22億2,147萬2千元。公司董事長兼總經理為葉肇元，輔導上市的承銷商為兆豐證券。

就營運表現而言，雲象科技近年仍處於虧損階段，2023年度稅前淨損為新台幣7,406萬4千元，2024年稅前淨損擴大至新台幣1億2,175萬元，2025年前三季稅前淨損為新台幣1億5,193萬9千元；每股稅後虧損方面，2023年度為1.27元，2024年度為1.60元，2025年前三季為1.71元。

雲象科技主要從事數位病理影像平台及AI輔助診斷系統之開發與銷售，市場結構以內銷為主，占比78.71%，外銷占比21.29%。截至申請上市時，全體董事共9席，合計持股比率為29.32%。