櫃買小叮嚀邁向2026 貼心提醒櫃買家族因應新制

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）為服務櫃買家族，協助上櫃公司快速掌握各項規定，每年均會彙整重要新制與實務重點，編製「上櫃公司小叮嚀」提供上櫃公司參考。2025年亦延續此一作法，推出「2026年上櫃公司小叮嚀」，溫馨提醒上櫃公司2026年度應注意的各項重要制度以利提早蒐集相關資料妥善因應，櫃買中心將持續提供優質的服務，攜手上櫃公司邁步向前。

本次「2026年上櫃公司小叮嚀」內容，涵蓋五大重點方向。首先，在淨零減碳與永續報告書編製方面，彙整溫室氣體盤查與確信之揭露規定，並說明ESG數位平台最新功能與資源，協助企業有效產製永續報告書。其次，在接軌IFRS永續揭露準則部分，說明年報應行記載事項準則修正重點及各階段公司之導入計畫項目與時程，並引導企業善用「接軌IFRS永續揭露準則專區」新增之搜尋功能，提升查詢網站資源效率。

在深化永續治理方面，整理董事會職能、董事成員多元化及獨立董事席次與任期等重要規定，提醒公司留意適用時程與對象。另針對綠色證券認證制度，說明申請條件、揭露方式及審核流程等，取得認證的好處除彰顯企業綠色轉型成效外，亦有助於吸引市場資金及發行指數化商品。最後，在提升資訊透明度及落實無紙化申報方面，彙整企業價值計畫、基層員工薪酬申報、資本額100億元以上上櫃公司新增揭露性別薪資資訊，以及財報、年報與股東會相關公告之電子化申報新制。

櫃買中心強調，「上櫃公司小叮嚀」除了彙編新制度的重點，更依企業角度提供實務面的操作提醒，櫃買中心將持續提供上櫃公司豐富且多元的各項服務，與企業共同推進永續發展的腳步。本次「2026年上櫃公司小叮嚀」簡報已置於「上櫃公司入口網」之「上櫃公司業務資訊管理」，點選「教育宣導」項下之「年度重要資訊揭露法規彙總」即可查詢。

