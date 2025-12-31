富喬法說會／公司看2026年景氣營運展望「這樣說」

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）今日壓軸在跨年前召開法說會，仍吸引逾百人與會現場座無虛席，富喬預期，第4季毛利率營益率持續優於第3季，前三季也已轉虧為盈，富喬總經理陳壁程並說，觀察2026年來看LowDk產品因應AI市場需求仍大有可為，AI伺服器持續驅動載板需求成長，高階材料需求維持正向看法。公司在IC載板用FLE（LowCTE）玻纖產品,今年第4季已少量出貨並擴大認證,預期明年出貨規模可逐季推升。

富喬統計，過往LowDk產能佔比30%，台灣布廠已轉型成功用於高階產品，稼動率從過往七成提升到滿載。紗廠稼動率也從不到七成提升到八成，稼動率提升有助於毛利率改善，免除稼動不足損失，2025年LowDK產能佔比持續提升，中高階訂單轉移大陸布廠生產東莞廠毛利率第3季也單季毛利率轉正，台灣廠區並持續滿載生產。

富喬預期，LowDK占比持續拉升，今年稼動率紗廠持續提升，並持續收斂閒置產能干擾的不利影響。

未來展望方面，陳壁程說，AI相關應用仍是未來電子產業主要成長的動能。富喬有高速低損耗應用的產品FLD1（即Low DK1）及FLD2（Low DK2）將順勢此產業的成長，持續增產，推升明年的營收及獲利。

陳壁程也說，隨晶片先進封裝的進步及成長，公司在IC載板用FLE（LowCTE）玻纖產品，今年第4季已少量出貨並擴大認證，預期明年出貨規模可逐季推升。

陳壁程說，在先進製程產品FLD(Low DK)及FLE（Low CTE），發揮纱、布垂直整合之技術及生產優勢，未來仍將持續深化與客戶合作關係，共同前進，對我司未來營運展望維持審慎正看法。

資本支出方面，富喬預計明年不會超過今年，持續審慎擴充，LowDk加上LowCTE相關先進高階材料年底營收佔比45%，明年目標拉升到六成。