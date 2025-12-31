快訊

新兵好猛 仁大漲24%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

仁大資訊（7767）主要從事資訊商品銷售，提供資訊系統整合規劃、建置、售後維修及維運等相關服務，於12月10日以承銷價41元上櫃掛牌。掛牌14個交易日以來，股價累計上漲10元收在51元，漲幅達24.3%，股價表現亮眼。

仁大資訊2023年度、2024年度及2025年前三季度營收分別為21億元、24億元及17億元，每股稅後純益（EPS）分別為4.1元、4.33元及2.71元。

仁大資訊成立於1999年，累積逾20年的軟硬體經銷經驗及產業服務經驗，在全台設有13個服務據點並配置350位專業工程師團隊，而且自建物流車隊，能提供客戶即時的技術支援及快速維修服務，具備從系統規劃、建置到維運的一條龍服務實力，服務對象遍及金融機構及電信業，也成功切入半導體等科技產業，近年為貼近客戶也積極布局海外市場。

櫃買中心表示，仁大資訊透過提供充足的維運量能，積極拓展國內及海外資訊服務市場，櫃買中心長期以來致力成為中小企業成長路上的陪跑者，公司上櫃掛牌以後，將有利於提高公司知名度、籌集資金、吸引人才，增強公司競爭力，櫃買中心亦將協助我國資訊服務產業善用資本市場力量加速成長。

