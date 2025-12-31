築間代理海外餐飲品牌

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶回台灣。

築間董事長林楷傑昨（30）日表示，明年最重要的工作不是只追新品牌，而是先把「不順利的品牌」全部改掉，並以主力品牌「築間幸福鍋物」為核心回頭整頓，目標明年營運重回成長軌道。

「中央韓鍋酒舍」首店進駐台北信義區ATT 4 FUN，並規劃2026年第1季在台北、台中再開二家分店。林楷傑透露，與韓方接觸超過三年才打動對方，過程中克服語言、原物料、運輸與製程等難點才順利展店。除韓食外，集團明年1月還將代理引進日本「達摩燒鳥」，3月再引進南韓百年人參雞品牌，持續擴充餐飲版圖。

隨著海外品牌代理線啟動，築間也同步把資源拉回既有主力品牌的體質升級。林楷傑表示，築間品牌已走過15年，必須在菜單、陳列與整體體驗上做出調整，包含菜單重組、品項與概念重新測試、自助吧配置與價格結構都要重新檢視。他也提到，未來新品牌不再完全由團隊自創，會尋求各領域更專業的廚師團隊共同開發，提升品牌力。