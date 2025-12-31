快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

捷創上櫃 蜜月行情火

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予捷創科技賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予捷創科技賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

捷創科技（7810）長期以半導體測試技術為核心，取得國際半導體測試設備原廠的認證，協助原廠提供IC設計公司、晶圓廠及封測廠工程技術服務，已於23日以承銷價格每股85元正式上櫃掛牌，昨（30）日收在281元，短短五個交易日來，大漲196元，漲幅高達230.5%，蜜月行情火熱。

⭐2025總回顧

櫃買中心表示，捷創科技2023年度、2024年度及2025年前三季營收分別為3.65億元、4.41億元及3.68億元，稀釋每股盈餘分別為4.79元、4.27元及3.18元。

捷創科技成立於2004年，透過超過20年的服務經驗，已與半導體供應鏈形成緊密的合作關係，工程技術團隊受有專業培訓，並定期接受原廠考核，可服務機型的種類多元，從裝機、試產，再到穩定量產，以及除役設備的維修與延壽，能提供設備全生命週期的技術服務。同時，捷創科技以自行開發的管理系統JESSICA進行派工，讓「對的工程師、帶對的料、到對的客戶端」，深獲原廠及服務客戶的肯定。

此外，捷創科技站在設備服務的第一線，因應服務客戶需求，已成功開發出改善製程的嵌入式邊際運算平台，具備遠端監控、預警、資料回傳及AI判斷能力，相關專案已陸續導入晶圓大廠客戶、檢驗實驗室及化學工廠等，展現公司技術跨域潛力。

櫃買中心指出，台灣半導體產業位居全球領導地位，櫃買中心扶植半導體產業進入資本市場的經驗豐富，現已成為櫃買市場的特色產業聚落，截至11月底止，上櫃半導體市值約新臺幣2.37兆元，占總市值逾三成，為上櫃市值第一大產業，且在櫃買市場掛牌的半導體業公司種類多元，期待未來能有更多優質的半導體產業公司新秀加入櫃買市場，齊力壯大半導體生態系。

半導體 研發 櫃買中心 漢達

延伸閱讀

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

智原小金雞 雅特力明年1月上櫃

智原孵最新小金雞雅特力 預計明年1月下旬掛牌上櫃

雅特力上櫃倒數 拚「MCU築底＋客製化＋邊緣AI」三箭齊發 1月下旬掛牌

相關新聞

捷創上櫃 蜜月行情火

捷創科技（7810）長期以半導體測試技術為核心，取得國際半導體測試設備原廠的認證，協助原廠提供IC設計公司、晶圓廠及封測...

新兵好猛 仁大漲24%

仁大資訊（7767）主要從事資訊商品銷售，提供資訊系統整合規劃、建置、售後維修及維運等相關服務，於12月10日以承銷價4...

築間代理海外餐飲品牌

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

群聯11月每股賺7.9元 獲利逾16億元 年增6.7倍

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）昨（30）日應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月獲利16.88億...

輝創1月6日公開申購

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，將於今（31）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底...

智崴四大動能 驅動接單

體感設備龍頭智崴（5263）昨（30）日舉行法說會，展望後市，智崴董事長歐陽志宏表示，預期將有包含一級主題樂園、全球觀光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。