捷創上櫃 蜜月行情火

捷創科技（7810）長期以半導體測試技術為核心，取得國際半導體測試設備原廠的認證，協助原廠提供IC設計公司、晶圓廠及封測廠工程技術服務，已於23日以承銷價格每股85元正式上櫃掛牌，昨（30）日收在281元，短短五個交易日來，大漲196元，漲幅高達230.5%，蜜月行情火熱。

櫃買中心表示，捷創科技2023年度、2024年度及2025年前三季營收分別為3.65億元、4.41億元及3.68億元，稀釋每股盈餘分別為4.79元、4.27元及3.18元。

捷創科技成立於2004年，透過超過20年的服務經驗，已與半導體供應鏈形成緊密的合作關係，工程技術團隊受有專業培訓，並定期接受原廠考核，可服務機型的種類多元，從裝機、試產，再到穩定量產，以及除役設備的維修與延壽，能提供設備全生命週期的技術服務。同時，捷創科技以自行開發的管理系統JESSICA進行派工，讓「對的工程師、帶對的料、到對的客戶端」，深獲原廠及服務客戶的肯定。

此外，捷創科技站在設備服務的第一線，因應服務客戶需求，已成功開發出改善製程的嵌入式邊際運算平台，具備遠端監控、預警、資料回傳及AI判斷能力，相關專案已陸續導入晶圓大廠客戶、檢驗實驗室及化學工廠等，展現公司技術跨域潛力。

櫃買中心指出，台灣半導體產業位居全球領導地位，櫃買中心扶植半導體產業進入資本市場的經驗豐富，現已成為櫃買市場的特色產業聚落，截至11月底止，上櫃半導體市值約新臺幣2.37兆元，占總市值逾三成，為上櫃市值第一大產業，且在櫃買市場掛牌的半導體業公司種類多元，期待未來能有更多優質的半導體產業公司新秀加入櫃買市場，齊力壯大半導體生態系。