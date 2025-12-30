快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

擷發科營運 雙引擎熱轉

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

ASIC設計服務與AI軟體解決方案業者擷發科（7796）今年營運受外在環境影響，董事長楊健盟表示，預期在ASIC專案、AI軟體相關概念驗證（POC）案進入商業化帶動，明年下半年將會展現很大的營運動能。

擷發科原預期國外客戶NFC IC專案今年投片並量產，但受到美國關稅與國際政經情勢等衝擊，客戶態度保留、影響進度延遲，但預期明年內將量產。擷發科日前宣布，新品NFC收發器IC已完成晶片測試與驗證程序，初步測試良率高達99％。此產品特別強化抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造。

同時，擷發科提到，此NFC晶片的成功，為建構完整AIoT生態系的戰略拼圖。擷發科積極整合將硬體晶整合自主開發的AI影像辨識軟體，推進具備雙因子認證的次世代智慧安控解決方案。

楊健盟指出，擷發科在AI軟體平台方面頗有進展，原先預期明年才會有相關營收，但已提早開始認列。

獨家／華航年終獎金有望再創新記錄、最少平均6.6基數另加計獎金

AI儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

相關新聞

捷創上櫃 蜜月行情火

捷創科技（7810）長期以半導體測試技術為核心，取得國際半導體測試設備原廠的認證，協助原廠提供IC設計公司、晶圓廠及封測...

新兵好猛 仁大漲24%

仁大資訊（7767）主要從事資訊商品銷售，提供資訊系統整合規劃、建置、售後維修及維運等相關服務，於12月10日以承銷價4...

築間代理海外餐飲品牌

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

群聯11月每股賺7.9元 獲利逾16億元 年增6.7倍

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）昨（30）日應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月獲利16.88億...

輝創1月6日公開申購

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，將於今（31）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底...

智崴四大動能 驅動接單

體感設備龍頭智崴（5263）昨（30）日舉行法說會，展望後市，智崴董事長歐陽志宏表示，預期將有包含一級主題樂園、全球觀光...

