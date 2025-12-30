聽新聞
0:00 / 0:00
擷發科營運 雙引擎熱轉
ASIC設計服務與AI軟體解決方案業者擷發科（7796）今年營運受外在環境影響，董事長楊健盟表示，預期在ASIC專案、AI軟體相關概念驗證（POC）案進入商業化帶動，明年下半年將會展現很大的營運動能。
⭐2025總回顧
擷發科原預期國外客戶NFC IC專案今年投片並量產，但受到美國關稅與國際政經情勢等衝擊，客戶態度保留、影響進度延遲，但預期明年內將量產。擷發科日前宣布，新品NFC收發器IC已完成晶片測試與驗證程序，初步測試良率高達99％。此產品特別強化抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造。
同時，擷發科提到，此NFC晶片的成功，為建構完整AIoT生態系的戰略拼圖。擷發科積極整合將硬體晶整合自主開發的AI影像辨識軟體，推進具備雙因子認證的次世代智慧安控解決方案。
楊健盟指出，擷發科在AI軟體平台方面頗有進展，原先預期明年才會有相關營收，但已提早開始認列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言