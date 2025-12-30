擷發科營運 雙引擎熱轉

ASIC設計服務與AI軟體解決方案業者擷發科（7796）今年營運受外在環境影響，董事長楊健盟表示，預期在ASIC專案、AI軟體相關概念驗證（POC）案進入商業化帶動，明年下半年將會展現很大的營運動能。

擷發科原預期國外客戶NFC IC專案今年投片並量產，但受到美國關稅與國際政經情勢等衝擊，客戶態度保留、影響進度延遲，但預期明年內將量產。擷發科日前宣布，新品NFC收發器IC已完成晶片測試與驗證程序，初步測試良率高達99％。此產品特別強化抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造。

同時，擷發科提到，此NFC晶片的成功，為建構完整AIoT生態系的戰略拼圖。擷發科積極整合將硬體晶整合自主開發的AI影像辨識軟體，推進具備雙因子認證的次世代智慧安控解決方案。

楊健盟指出，擷發科在AI軟體平台方面頗有進展，原先預期明年才會有相關營收，但已提早開始認列。