茂達2025年全年營收拚新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠茂達（6138）今年營運表現突出，雖然第4季業績可能呈現小幅季減，但全年營收創新高已無虞，明年成績持續看增雙位數百分比。

茂達第4季營運較淡，連兩個月業績微幅衰退，累計前11月合併營收為68.5億元，年增22.7％，已超過去年全年表現，超過2021年的年度業績紀錄67.62億元。法人估計，該公司12月營收可能比11月微減，本季業績將呈現中個位數百分比下滑，惟今年整體營收表現已註定站上歷史新高峰。茂達第3季毛利率為36.65％，公司預期在匯率回穩、生產成本降低的幫助下，本季毛利率有機會優於第3季。

茂達有風扇達驅動IC與電源管理IC兩大產品線，今年風扇馬達驅動IC的成長幅度較大，受惠於NB導入雙風扇的趨勢，甚至電競筆電還會配置三至四顆風扇，VGA卡相關動能也不錯，該公司也供應三大遊戲機廠風扇驅動IC。同時，工業用產品已從第3季起出貨，車用產品從第3季開始小量出貨。

營收 電競筆電

