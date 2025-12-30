聽新聞
0:00 / 0:00
晶鑽攜手法商 進擊醫美
晶鑽生醫（6815）昨（30）日宣布，與法商菲洛嘉（LABORATOIRES FILL-MED）、瑞士商管顧公司GentleRegen AG完成自有品牌新型再生注射劑「妮芙蕾（NeoFilera）」（俗稱澎怦針）的全球授權經銷合約簽署，三方將結合品牌、通路及法規優勢，力拚膠原蛋白增生劑全球市占第一大品牌。
⭐2025總回顧
晶鑽生醫董事長謝佳憲30日表示，這應是台灣首個MIT品牌能與全球高端抗衰老知名大廠合作，攜手拓展國際市場，期間至少長達十年。
根據合約，菲洛嘉將取得妮芙蕾於歐洲、中國大陸、中東、印度、非洲、俄羅斯、以及澳洲等國家總代理經銷權，並且承諾為數可觀的最低採購量；晶鑽生醫可收取階段權利金，總金額將達數百萬歐元，對公司未來營收與獲利有相當正向的挹注。
菲洛嘉成立於1978年，目前總部在法國巴黎，為全球醫學美容領導大廠之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言