晶鑽攜手法商 進擊醫美

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

晶鑽生醫（6815）昨（30）日宣布，與法商菲洛嘉（LABORATOIRES FILL-MED）、瑞士商管顧公司GentleRegen AG完成自有品牌新型再生注射劑「妮芙蕾（NeoFilera）」（俗稱澎怦針）的全球授權經銷合約簽署，三方將結合品牌、通路及法規優勢，力拚膠原蛋白增生劑全球市占第一大品牌。

晶鑽生醫董事長謝佳憲30日表示，這應是台灣首個MIT品牌能與全球高端抗衰老知名大廠合作，攜手拓展國際市場，期間至少長達十年。

根據合約，菲洛嘉將取得妮芙蕾於歐洲、中國大陸、中東、印度、非洲、俄羅斯、以及澳洲等國家總代理經銷權，並且承諾為數可觀的最低採購量；晶鑽生醫可收取階段權利金，總金額將達數百萬歐元，對公司未來營收與獲利有相當正向的挹注。

菲洛嘉成立於1978年，目前總部在法國巴黎，為全球醫學美容領導大廠之一。

捷創上櫃 蜜月行情火

捷創科技（7810）長期以半導體測試技術為核心，取得國際半導體測試設備原廠的認證，協助原廠提供IC設計公司、晶圓廠及封測...

新兵好猛 仁大漲24%

仁大資訊（7767）主要從事資訊商品銷售，提供資訊系統整合規劃、建置、售後維修及維運等相關服務，於12月10日以承銷價4...

築間代理海外餐飲品牌

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

群聯11月每股賺7.9元 獲利逾16億元 年增6.7倍

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）昨（30）日應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月獲利16.88億...

輝創1月6日公開申購

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，將於今（31）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底...

智崴四大動能 驅動接單

體感設備龍頭智崴（5263）昨（30）日舉行法說會，展望後市，智崴董事長歐陽志宏表示，預期將有包含一級主題樂園、全球觀光...

