先進光資本支出衝20億

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

筆電鏡頭大廠先進光（3362）昨（30）日召開法說會，董事長高維亞指出，雖然近期受到記憶體漲價影響，致使客戶下修出貨量，但公司持續擴大產品線，已通過客戶認證，以多元發展目標前進，明年資本支出至少20億元，營運展望樂觀。

⭐2025總回顧

高維亞表示，公司對營運前景保持樂觀主因在於新機種將帶動應用提升，即使整體筆電出貨量下滑，但單機搭載的零組件數量卻逆勢提升，包括公司出貨的鏡頭顆數以及指紋辨識產品，都較過往有所提升。

據悉，先進光日前董事會已通過投資新台幣8.42億元用於廠房建置，且將投入567萬美元在越南新增子公司、增購廠房，兩項投資合計已達新台幣10.17億元。

高維亞透露，目前客戶對供應鏈多元化的要求正持續升高，因此即使公司原先在越南就設有鏡頭廠，仍必須加大投資力道，藉此滿足客戶需求；未來越南廠將新增觸控與指紋辨識等相關產能，並在胡志明市再設立新的生產基地，藉此強化非中、非台的製造能力。

新台幣 鏡頭

