益得鼻噴劑 要賣向美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

益得（6461） 新任總經理Chawla Manish昨（30）日表示，旗下鼻噴劑系列產品正由亞洲、中國大陸延伸至北美市場，近期將與國際藥廠簽署銷售合約，將一項開發中的藥品推到美國市場，搶攻每年15億美元（約新台幣470億元）商機。

益得昨日受邀參加法人說明會，由新任總經理Chawla Manish說明公司最新進展與未來五年發展計畫。

益得生技為健喬轉投資口服吸入與鼻用藥品公司，印度裔的Chawla今年年中剛由美時製藥被健喬集團延攬加入集團，益得生技表示，Chawla曾經成功開發並上市學名藥及505(b)(2)藥品，已申請提交超過100種美國及歐洲為主的市場，並成立過三研發中心。

Chawla指出，益得專注研發生產定量噴霧吸入劑（MDI）、鼻噴劑（Nasal Spray）及乾粉吸入劑（DPI）等藥品，用於治療呼吸道等肺部疾病。現已有Duasma、Synvent、Synbufo三支MDI產品在國內上市，且分別在菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來新亞、泰國、緬甸、東南亞、蒙古和哥斯大黎加等國家銷售。

益得董事會近日剛通過一項最新美國授權合作案，近期將針對一項仍在開發中的學名藥，與國際知名藥廠簽署美國市場銷售合作，希望這項藥品一旦上市，未來可搶攻年15億美元市場商機。

市場 美國 益得生技

