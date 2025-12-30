宜鼎強化兩類產品資安

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠宜鼎（5289）加速邊緣AI安全落地、強化工控量能，昨（30）日宣布通過IEC 62443-4-1產品安全開發生命周期（SDL）國際認證，並完成相應流程建置，此認證代表宜鼎可在邊緣AI與工控領域提供涵蓋「全產品生命周期」的資安保障，呼應全球各大廠對供應鏈夥伴的期望，為中長期營運增添動能。

據悉，IEC 62443-4-1對於工控與關鍵基礎設施是很重要的安全開發規範，主要核心是對開發流程的全面要求，而非僅限單一產品測試。宜鼎取得的流程級認證，適用範圍涵蓋旗下工控記憶體與儲存產品、邊緣AI系統、嵌入式相機模組、韌體、SDK 到雲端管理軟體工具等。

